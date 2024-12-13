Что будет влиять на валютный рынок на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, что валютный рынок на следующей неделе будет прогнозируемым.

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Во-первых, благодаря эффективному режиму управляемой гибкости, введенном Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений.

благодаря эффективному режиму управляемой гибкости, введенном Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений. Во-вторых, несмотря на последние данные по инфляции, за ноябрь потребительские цены выросли на 11,2%, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать ее уровень.

несмотря на последние данные по инфляции, за ноябрь потребительские цены выросли на 11,2%, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать ее уровень. В-третьих, благодаря последним мощным траншам международной финпомощи, а именно в ноябре Украина получила 6,5 миллиардов финпомощи, украинский бюджет в 2024 году будет почти бездефицитным, что является весомым фактором для укрепления гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, стоит упомянуть, что на начало декабря международные резервы Украины составили около 40 миллиардов долларов, что даст больше свободы НБУ регулировать соотношение спроса и предложения.

На каком уровне сформируются курсы с 16 декабря

Как объясняет Лесовой, наличный рынок при формировании курсов будет опираться на показатели межбанка, а учитывая предпраздничные дни, скорее всего будет вплотную приближаться к уровню межбанка.

Поэтому, учитывая межбанковские курсы вполне возможно "вычислить" возможный диапазон курсов на наличном рынке,

– добавляет он.

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки - до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки - до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,10 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривну на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривну на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты –0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты –0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,30 – 0,50 гривны.

– 0,30 – 0,50 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! Со следующей недели колебания будут такими: 41,40 – 41,80 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,50 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро (на наличном рынке).