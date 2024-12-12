Что изменится для клиентов банков

Изображена он объяснил, следует ли ожидать клиентам этих банков дополнительные ограничения, пишет 24 канал со ссылкой на сообщение Андрея Пышного.

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Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится,

- заверил глава НБУ.

Он напомнил, что Национальный банк сделал первый шаг к решению проблемы с дропами еще в октябре 2024 года, определив общую рамку для всех клиентов. И тогда для украинцев ничего не изменилось.

Кого касаются лимиты

Лимиты, которые указаны в меморандуме касаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов!,

- пояснил Пышный.

Он добавил, что последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. То есть только 1% людей, которые "активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп"-трафика".