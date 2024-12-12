Що зміниться для клієнтів банків

Зображена він пояснив, чи слід очікувати клієнтам цих банків додаткові обмеження, пише 24 канал з посиланням на допис Андрія Пишного.

Читайте також Що буде з валютним ринком у 2025 році: у раді НБУ назвали ключові чинники

Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться,

— запевнив очільник НБУ.

Він нагадав, що Національний банк зробив перший крок до розв'язання проблеми з дропами ще у жовтні 2024 року, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів. І тоді для українців нічого не змінилося.

Кого стосуються ліміти

Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів!,

— пояснив Пишний.

Він додав, що останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Тобто лише 1% людей, які "активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка".