Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук та член ради НБУ Василь Фурман, зазначивши, що валютний ринок України є дзеркальним відображенням стану нашої економіки. Він вважає, що українська економіка розвиватиметься у 2025 році згідно з базовим сценарієм Національного банку.

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Прогноз щодо зростання рівня економіки

Василь Фурман висловив припущення, що у наступному році відбудеться зростання економіки України на рівні 4,3%. На його думку, це доволі хороша перспектива.

Важливим показником для української гривні є золотовалютний резерв. Згідно з прогнозом Національного банку України, на кінець 2025 року наші золотовалютні резерви складатимуть близько 41 мільярда доларів,

– сказав він.

За даними Нацбанку, зараз інфляція в Україні приблизно 10%. Згідно з прогнозами, ця цифра може значно збільшитись, однак до кінця 2025 року вона, ймовірно, буде зменшуватись і становитиме до 7%.

Боротьба з інфляцією і ситуація на валютному ринку корелюються. Там повинна бути стабільність, щоб швидкими темпами зменшувалась інфляція,

– зазначив Василь Фурман.

Член ради НБУ припустив, що ситуація на валютному ринку надалі буде стабільною та контрольованою. Фіксованого курсу долара точно не буде, однак всі інші фактори будуть позитивно відображатись на стабільності валютного ринку.

Він також додав, що, за статистикою банкової системи, українці довіряють гривні.

До слова, на початку грудня 2024 року долар зріс на безготівковому ринку, досягнувши позначки 41,75 гривні, через високий попит на валюту. Водночас у готівковому сегменті курс залишався стабільним у межах 41,80 – 41,85 гривні, оскільки українці потребували більше гривневої ліквідності для святкових приготувань.