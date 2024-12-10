Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук и член совета НБУ Василий Фурман, отметив, что валютный рынок Украины является зеркальным отражением состояния нашей экономики. Он считает, что украинская экономика будет развиваться в 2025 году согласно базовому сценарию Национального банка.

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Прогноз по росту уровня экономики

Василий Фурман высказал предположение, что в следующем году произойдет рост экономики Украины на уровне 4,3%. По его мнению, это довольно хорошая перспектива.

Важным показателем для украинской гривны является золотовалютный резерв. Согласно прогнозу Национального банка Украины, на конец 2025 года наши золотовалютные резервы составят около 41 миллиарда долларов,

– сказал он.

По данным Нацбанка, сейчас инфляция в Украине примерно 10%. Согласно прогнозам, эта цифра может значительно увеличиться, однако до конца 2025 года она, вероятно, будет уменьшаться и составит до 7%.

Борьба с инфляцией и ситуация на валютном рынке коррелируются. Там должна быть стабильность, чтобы быстрыми темпами уменьшалась инфляция,

– отметил Василий Фурман.

Член совета НБУ предположил, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет стабильной и контролируемой. Фиксированного курса доллара точно не будет, однако все другие факторы будут положительно отражаться на стабильности валютного рынка.

Он также добавил, что, по статистике банковской системы, украинцы доверяют гривне.

К слову, в начале декабря 2024 года доллар вырос на безналичном рынке, достигнув отметки 41,75 гривны, из-за высокого спроса на валюту. В то же время в наличном сегменте курс оставался стабильным в пределах 41,80 – 41,85 гривны, поскольку украинцы нуждались в большем количестве гривневой ликвидности для праздничных приготовлений.