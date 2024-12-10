Что происходило на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу уточнила, что на прошлой неделе в первые два дня торгов котировки порой достигали отметки 41,75 гривны за доллар.

Читайте также Налоги, цены и инфляция: какие основные изменения произошли в Украине за 2024 год

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Наличный рынок отреагировал на эти тенденции неожиданно спокойно. Отдельные участники рынка пытались поднять стоимость американской валюты выше уровня 42 гривны за доллар, однако в целом курс в этом сегменте рынка оставался почти непоколебимо стабильным: доллар в начале недели предлагали в рамках узкого диапазона 41,80 – 41,85 гривны за доллар.

По мнению Золотько, поддержку гривне здесь оказал сугубо календарный фактор – украинцам сейчас нужно больше свободной гривневой ликвидности для подготовки к праздникам, приобретения подарков и тому подобное. Уже во второй половине недели спрос на безналичном рынке начал утихать, зато увеличилось предложение иностранной валюты.

Уже в среду гривна отыграла у доллара 5 копеек, в четверг – еще 11, а в пятницу – 12 копеек. Поэтому последние торги на прошлой неделе на межбанке закрывались котировками на уровне 41,40 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Обратите внимание! Общий объем интервенций НБУ по сравнению с позапрошлой неделей вырос на 77 миллионов долларов до 785,5 миллиона долларов. На прошлой неделе регулятор даже выходил на рынок с покупкой избыточного валютного предложения – приобрел в резервы 0,13 миллиона долларов

Как изменится валютный рынок в середине ноября

Важным фактором влияния на этой неделе будет заседание комитета по монетарной политике НБУ. Скорее всего, несмотря на значительное ускорение инфляции в последние месяцы, регулятор оставит ставку на текущем уровне.

В наличном сегменте, по моему мнению, стоимость доллара в ближайшие дни будет колебаться в пределах диапазона 41,60 – 42 гривен за доллар,

– отмечает банкир.

Заметьте! Золотько говорит, что нельзя однозначно исключать и сценарий повышения ставки, при котором гривна получит важную поддержку.