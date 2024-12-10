Що відбувалося на валютному ринку
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу уточнила, що на минулому тижні у перші два дні торгів котирування часом сягали позначки 41,75 гривні за долар.
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Готівковий ринок відреагував на ці тенденції неочікувано спокійно. Окремі учасники ринку намагалися підняти вартість американської валюти вище рівня 42 гривні за долар, проте загалом курс у цьому сегменті ринку залишався майже непохитно стабільним: долар на початку тижня пропонували в рамках вузького діапазону 41,80 – 41,85 гривні за долар.
На думку Золотько, підтримку гривні тут надав суто календарний чинник – українцям зараз потрібно більше вільної гривневої ліквідності для підготовки до свят, придбання подарунків тощо. Вже у другій половині тижня попит на безготівковому ринку почав вщухати, натомість збільшилася пропозиція іноземної валюти.
Вже у середу гривня відіграла в долара 5 копійок, в четвер – ще 11, а у п’ятницю – 12 копійок. Відтак останні торги минулого тижня на міжбанку закривалися котируваннями на рівні 41,40 гривні за долар,
– наголошує Золотько.
Зверніть увагу! Загальний обсяг інтервенцій НБУ у порівнянні із позаминулим тижнем зріс на 77 мільйонів доларів до 785,5 мільйонів доларів. Минулого тижня регулятор навіть виходив на ринок з купівлею надлишкової валютної пропозиції – придбав до резервів 0,13 мільйона доларів
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Важливим чинником впливу цього тижня буде засідання комітету з монетарної політики НБУ. Скоріше за все, попри значне прискорення інфляції в останні місяці, регулятор залишить ставку на поточному рівні.
У готівковому сегменті, на мою думку, вартість долара найближчими днями коливатиметься в межах діапазону 41,60 – 42 гривень за долар,
– наголошує банкірка.
Зауважте! Золотько каже, що не можна однозначно відкидати і сценарій підвищення ставки, за якого гривня отримає важливу підтримку.