Що відбувалося на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу уточнила, що на минулому тижні у перші два дні торгів котирування часом сягали позначки 41,75 гривні за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Готівковий ринок відреагував на ці тенденції неочікувано спокійно. Окремі учасники ринку намагалися підняти вартість американської валюти вище рівня 42 гривні за долар, проте загалом курс у цьому сегменті ринку залишався майже непохитно стабільним: долар на початку тижня пропонували в рамках вузького діапазону 41,80 – 41,85 гривні за долар.

На думку Золотько, підтримку гривні тут надав суто календарний чинник – українцям зараз потрібно більше вільної гривневої ліквідності для підготовки до свят, придбання подарунків тощо. Вже у другій половині тижня попит на безготівковому ринку почав вщухати, натомість збільшилася пропозиція іноземної валюти.

Вже у середу гривня відіграла в долара 5 копійок, в четвер – ще 11, а у п’ятницю – 12 копійок. Відтак останні торги минулого тижня на міжбанку закривалися котируваннями на рівні 41,40 гривні за долар,

– наголошує Золотько.

Зверніть увагу! Загальний обсяг інтервенцій НБУ у порівнянні із позаминулим тижнем зріс на 77 мільйонів доларів до 785,5 мільйонів доларів. Минулого тижня регулятор навіть виходив на ринок з купівлею надлишкової валютної пропозиції – придбав до резервів 0,13 мільйона доларів

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Важливим чинником впливу цього тижня буде засідання комітету з монетарної політики НБУ. Скоріше за все, попри значне прискорення інфляції в останні місяці, регулятор залишить ставку на поточному рівні.

У готівковому сегменті, на мою думку, вартість долара найближчими днями коливатиметься в межах діапазону 41,60 – 42 гривень за долар,

– наголошує банкірка.

Зауважте! Золотько каже, що не можна однозначно відкидати і сценарій підвищення ставки, за якого гривня отримає важливу підтримку.