Курс валют у банках

Станом на ранок 10 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (без змін проти 9 грудня) та продаж по 41,80 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,65 гривні (-2 копійки), а продаж по 44,30 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (+10 копійок), а продати по 41,86 гривні (+6 копійок).

(+10 копійок), а продати по (+6 копійок). Купівля євро по 44,25 гривні (+8 копійок), а продаж по 44,43 гривні (+19 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,26 гривні (+12 копійок), а продають по 41,88 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають по (+10 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,66 гривні (+18 копійок), а продають по 44,51 гривні (+7 копійок).

Який прогнозують курс експерти

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, прогнози, які були раніше, свідчать про те, що суттєвого зростання долара не буде.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові.

Коливання на міжбанку та готівковому ринку можуть сягати таких діапазонів: