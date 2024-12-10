Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (без изменений по сравнению с 9 декабря) и продажа по 41,80 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,65 гривны (-2 копейки), а продажа по 44,30 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+10 копеек), а продать по 41,86 гривны (+6 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+6 копеек). Покупка евро по 44,25 гривны (+8 копеек), а продажа по 44,43 гривны (+19 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,26 гривны (+12 копеек), а продают по 41,88 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (+18 копеек), а продают по 44,51 гривны (+7 копеек).

Какой прогнозируют курс эксперты

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, прогнозы, которые были ранее, свидетельствуют о том, что существенного роста доллара не будет.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.

Колебания на межбанке и наличном рынке могут достигать таких диапазонов: