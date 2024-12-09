Курс валют в банках
- По состоянию на утро 9 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (-10 копеек против 6 декабря) и продажа по 41,80 гривны (-10 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,67 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,30 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,75 гривны (+2 копейки), а продать по 41,80 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 44,17 гривны (+7 копеек), а продажа по 44,24 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,02 гривны (-19 копеек), а продают по 41,85 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,37 гривны (-50 копеек), а продают по 44,37 гривны (+12 копеек).
Какой будет доллар в цене
По словам банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, на этой неделе не предвидится существенного роста цен на доллар.
Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.
На этой неделе ожидается, что курс доллара на межбанке 41,4 – 41,8 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,5 – 42 гривны за доллар.