Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (-10 копеек против 5 декабря) и продажа по 41,90 гривны (-5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,62 гривны (+7 копеек), а продажа по 44,30 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,73 гривны (-12 копеек), а продать по 41,80 гривны (-5 копеек).

(-12 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 44,10 гривны (без изменений), а продажа по 44,25 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,16 гривны (+21 копейка), а продают по 41,81 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+21 копейка), а продают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (+12 копеек), а продают по 44,35 гривны (+8 копеек).

Какой курс прогнозируется

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Канала спрогнозировал, что прогнозы к постепенному росту валютных курсов остаются в силе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Впрочем мы не предвидим катастрофических ростов. Во-первых, международная помощь позволяет Нацбанку спокойно удерживать курс, во-вторых, регулятор не заинтересован в сильной девальвации, поскольку она, как следствие, повлияет на инфляцию.

Заметьте! По прогнозам банкира, следующей неделе на межбанке курс может быть на уровне 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро, а на наличном рынке – 41,5 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.