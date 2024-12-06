Курс валют у банках

Станом на ранок 6 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (-10 копійок проти 5 грудня) та продаж по 41,90 гривні (-5 копійок).

Читайте також Зростання цін на продукти, податки для ФОПів та пальне: яких прогнозів очікувати у грудні

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,62 гривні (+7 копійок), а продаж по 44,30 гривні (+7 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,73 гривні (-12 копійок), а продати по 41,80 гривні (-5 копійок).

(-12 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 44,10 гривні (без змін), а продаж по 44,25 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,16 гривні (+21 копійка), а продають по 41,81 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+21 копійка), а продають по (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,66 гривні (+12 копійок), а продають по 44,35 гривні (+8 копійок).

Який курс прогнозується

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що прогнози до поступового зростання валютних курсів залишаються чинними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Втім ми не передбачаємо катастрофічних зростань. По-перше, міжнародна допомога дозволяє Нацбанку спокійно втримувати курс, по-друге, регулятор не зацікавлений в сильній девальвації, оскільки вона, як наслідок, вплине на інфляцію.

Зауважте! За прогнозами банкіра, наступного тижня на міжбанку курс може бути на рівні 41,4 – 41,8 гривні за долар та 43,5 – 45 гривень за євро, а на готівковому ринку – 41,5 – 42 гривні за долар та 45 – 47,5 гривні за євро.