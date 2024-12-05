Каким будет курс доллара до конца года

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на валютном рынке остается много неопределенностей, которые могут изменить прогнозы как в худшую, так и в лучшую сторону. Впрочем, в декабре маловероятны резкие изменения или непредсказуемые колебания курса.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако очевидно ситуация на валютном рынке останется более-менее прогнозируемой, обозримой именно благодаря эффективным действиям Нацбанка, который внимательно следит за "изменением настроений" и принимает соответствующие меры, избегая всплеска ажиотажного спроса. Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок".

То есть курс валют в декабре будет зависеть от политики НБУ, который продолжает контролировать рынок. Также важную роль играют экономическая ситуация, макрофинансовая помощь для покрытия дефицита бюджета и поступления валюты от экспорта.

Конечно, все озвученные факторы могут влиять на рынок главным образом в куче, а не отдельно. Однако учитывая ситуацию в течение года, можно предположить, что курсам валют удастся избежать "рывков" до ожидаемого показателя в 42,1 гривны за доллар,

– утверждает Лесовой.

По его словам, на валютный рынок в декабре могут повлиять энергетическая ситуация в стране, в частности избежание веерных отключений, события на фронте и уровень международной поддержки, внешнеполитические заявления о ходе войны, а также ожидания по инфляции и валютному курсу, заложенные в бюджет на 2025 год.

Мы предполагаем, что при сохранении умеренной и контролируемой инфляции, курс доллара по итогам декабря может вырасти в среднем на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,

– сказал Лесовой.

Эксперт предполагает, что до конца года курс доллара может остаться в пределах 41,6 – 41,8 гривны за доллар, немного не достигая показателя, заложенного в госбюджете на конец 2024 года. По сравнению с 1 января 2024 года, рост курса на 1 января 2025 года может составить около 10%.

Вырастут ли цены на топливо из-за новых налоговых правил для АЗС

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, вырастут ли цены на топливо из-за новых налоговых правил для АЗС с 1 декабря 2024 года. По его словам, сейчас операторы рынка имеют подушку безопасности, а значит цены – не должны расти.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Операторы рынка имеют очень большую подушку безопасности. Она образовалась из-за существенно снижения цен на нефтепродукты на европейском рынке, где розничные операторы закупают 85% того, что реализуют. И это снижение, оно существенно превысило, ну то есть величина цены. Она существенно превышает рост акцизов.

По его словам, доказательством того, что есть возможность менять цены – есть регулярные акции, которые розничные операторы проводят почти каждую неделю. Во время таких акций в выходные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ снижают цены.

Это означает, что сейчас есть возможности для того, чтобы не только там сохранить цену, а даже и снизить цену. Но розничные операторы вряд ли будут существенно снижать цены, потому что, во-первых, в конце декабря начинается так называемый мертвый сезон, в течение которого наблюдаются наименьшие объемы реализации нефтепродуктов,

– рассказал эксперт.

Впрочем, снижать цены АЗС нет смысла, поскольку это только уменьшит их прибыль. К тому же по словам Рябцева, в конце года гривна обычно немного ослабевает. Поскольку акцизный налог уплачивается в евро, как и закупка нефтепродуктов, нужно большее количество гривны, чтобы приобрести новую партию топлива.

То есть, если будет снижение спроса зимой и риск удешевления гривны, они будут удерживать операторов от снижения цен на заправках. Хотя вот эти акции, скорее всего, будут продолжаться,

– прогнозирует Рябцев.

Таким образом, снижение цен на европейском рынке уже съело то влияние, которое имели изменения акцизов на все это. Впрочем, на рост цен на топливо в перспективе может повлиять другой фактор – принятие закона об особенностях налогообложения во время действий военного положения. А именно – ударить по рынку сжиженного нефтяного газа в Украине.

Но этот налог повлияет прежде всего на те станции, которые реализуют исключительно сжиженный нефтяной газ. То есть это еще один, еще один гвоздь в гроб рынка сжиженного нефтяного газа в Украине. Угу. Первый такой большой гвоздь, что аж прямо, аж не знаю, по сравнению с самим гробом, это плюс 185% акциза,

– отмечает Рябцев.

Во-вторых, сейчас реализовывать только сжиженный нефтяной газ становится невыгодно. Рябцев объяснил, что сейчас нет смысла открывать отдельные заправки для пропан-бутана, ведь это приводит к убыткам. К тому же при температуре ниже нуля использование этого топлива усложняется – холодный запуск двигателя почти невозможен. Поэтому это создает дополнительные трудности.

И у меня есть такое ощущение, что в новом году, то есть весной количество заправок, которые предлагают сжиженный нефтяной газ, существенно сократится. Может даже и в разы,

– резюмирует эксперт.

Будут ли платить ФЛП более высокий военный сбор

Как рассказал 24 Каналу бухгалтер Михаил Смокович, с 1 декабря предприниматели, которые нанимают работников, будут платить военный сбор в размере 5% вместо 1,5%. Кроме того, новый закон обязывает физических лиц-предпринимателей (ФЛП) также платить военный сбор.

Михаил Смокович Бухгалтер, эксперт по ведению ФЛП Военный сбор должны платить также ФЛП, ФЛП 3 группы 1% от дохода, то есть если раньше мы платили просто 5% единого налога, то сейчас будем платить 5% единого налога и еще 1% военного сбора, всего 6% от дохода. ФЛП 1-2 группы должны платить 10% от минималки. ФЛП 1-2 группы должны платить 10% от минимальной заработной платы, которая действует на первое число текущего года. Однако есть несколько но.

По словам Смоковича, основная проблема заключается в том, что принятый закон обязывает платить военный сбор задним числом – с 1 октября. Однако сейчас рассматривается новый законопроект, который предлагает отсрочить эти изменения: физические лица-предприниматели (ФЛП) будут платить военный сбор за себя только с 2025 года, а в 2024-м этот сбор не будет взиматься.

Поэтому, если вы в ФЛП, вы хотите уже уплатить военный сбор за октябрь, ноябрь и декабрь, или хотя бы один из этих месяцев, то еще рано, еще у нас есть один законопроект, который может это изменить, и мы уже будем платить военный сбор со следующего года,

– резюмирует эксперт.

Поэтому, по мнению Смоковича, сейчас стоит ждать рассмотрения законопроекта, который должен внести изменения, а также на разъяснения относительно того, куда и сколько нужно платить.

Как изменятся цены на продукты перед Новым годом и Рождеством

Подорожают ли овощи, в частности картофель, и фрукты перед праздниками

Прогнозируется, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

Инна Сало Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Институт аграрной экономики По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в декабре цены на яблоки и виноград вырастут до 10%. Цены на импортируемые плоды и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне. В частности, на апельсины – до 85 гривен за килограмм, лимоны – 65 гривен за килограмм, мандарины – 80 гривен, бананы – до 60 гривен.

По состоянию на 26 ноября 2024 года, по сравнению с концом октября этого года, цены на овощи борщового набора выросли. В частности:

картофель подорожал до 32,82 гривны за килограмм (на 9,8%);

свекла – до 19,45 гривны за килограмм (на 13,5%);

морковь – до 29,13 гривны за килограмм (на 9,8%);

лук репчатый – до 18,25 гривны за килограмм (на 1,7%).

В то же время цена на белокочанную капусту снизилась на 3,2% и теперь составляет 30,92 гривны за килограмм.

Как изменились цены на картофель По состоянию на 26 ноября 2024 года средняя цена картофеля составляет 32,82 гривны за килограмм, что вдвое больше по сравнению с 16 гривнами за тот же период 2023 года.

Розовый картофель, который имеет более плотную текстуру и лучше сохраняет форму, стоит на 15% больше, чем желтый или белый, и сейчас его цена составляет 37,64 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Кроме жары и засухи, на изменение цен на овощи и фрукты значительное влияние имеют и другие факторы. Среди них: скорость и объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.

Цена мяса вырастет

Цены на мясо традиционно перед Новым Годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%, прогнозирует ученая в комментарии 24 Каналу.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник Институт аграрной экономики Традиционно на новогодние и пасхальные праздники наблюдается ощутимый рост цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы.

В то же время по словам Копытец, в течение года, с ноября 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, больше всего подорожали:

говядина (ребра и гуляш), цены на которые выросли на 7,6 – 19,7% и составляют 168,95 – 302,40 гривен за килограмм;

(ребра и гуляш), цены на которые выросли на 7,6 – 19,7% и составляют 168,95 – 302,40 гривен за килограмм; мясо без костей: свинина ошеек до 281,95 гривны за килограмм (+15,3%), свинина для шашлыка до 261,37 гривны (+19,5%), куриное филе до 172,33 гривны (+9,0%).

Заметьте! Это произошло из-за роста затрат на трудовые ресурсы и электроэнергию для удаления костей.

Увеличение производства свинины и курятины в 2024 году привело к росту их предложения в розничной торговле, что, в свою очередь, повлекло снижение розничных цен на эти виды мяса:

розничные цены на свинину грудинку, подчеревину и ребра снизились на 4,8 – 11,3% и теперь составляют 165,1 – 179 гривен за килограмм;

цены на куриные голени и бедра уменьшились на 3,6 – 4,9% и составляют 77,4 гривны за килограмм и 112,5 гривны соответственно;

цена на куриную тушку осталась на уровне прошлого года – 85,6 гривны за килограмм.

также подешевело сало, цена которого за год снизилась на 4,7% до 234 гривны за килограмм.

В то же время сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети обусловливают рост цен на нее. Ведь рост производственных затрат – цен на корма, топливо и энергоресурсы – стимулирует производителей повышать цены,

– резюмирует Копытец.

Что будет с ценами на хлеб в декабре

С начала 2024 года хлеб и хлебобулочные изделия заметно подорожали. По прогнозам ученых, в декабре цены на хлеб могут вырасти еще на 3 – 5%.

Светлана Черемисина Доктор экономических наук Светлана Черемисина из Института аграрной экономики Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 49,90 гривны за килограмм (+13,2%), хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 40,81 гривны (+14,2%), хлеб ржаной – до 42,67 гривны (+14,1%). Батон прибавил в цене 14,0 % и стоит сейчас 26,26 гривны за 500 граммов.

С начала осени стоимость основных сырьевых составляющих хлебопроизводства продолжает расти. В октябре и ноябре 2024 года цена муки повысилась на 2,8%, достигнув 18,66 гривны за килограмм, а подсолнечное масло подорожало на 3,3%, до 65,02 гривны за килограмм.

Обратите внимание! Исключением стал сахар, который за этот период снизился в цене на 4,4% – до 33,55 гривны за килограмм.

Как изменятся цены на сахар перед Новым Годом По предварительным оценкам ученых Института аграрной экономики, дефицита сахара в Украине в текущем маркетинговом году не предполагается. Традиционно в период массового сахароварения – с сентября по ноябрь – наблюдается стабилизация цен на сахар. По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в целом ценовая ситуация на рынке сахара остается стабильной и прогнозируемой, ожидается незначительное повышение цен на сахар до конца текущего года.

Почему молоко и молочные продукты подорожают

О ценах на молочные продукты рассказал 24 Каналу ученый Иван Свиноус. По прогнозам экспертов Института, в декабре 2024 года ожидается повышение стоимости ряда молочных продуктов. В частности, до 30 декабря ожидается подорожание:

сметаны жирностью 20% до 140 гривен за килограмм (+16%);

пастеризованного молока жирностью 2,5% – до 44 гривен за литр (+15%);

творога жирностью 9% – до 160 гривен за килограмм (+12%).

Ожидается, что по состоянию на 30 декабря цена молока высшего сорта составит 19,56 гривны за килограмм, что на 67 копеек больше по сравнению с ноябрем.

По мнению экспертов Института аграрной экономики, рост закупочных цен на молокосырье, топливо, электроэнергию может спровоцировать существенное повышение розничных цен на молочные продукты.

Заметьте! Рост будет не существенный, в пределах 10 – 15%. Кроме того, сдерживающим фактором стремительного роста стоимости молочных продуктов в учреждениях розничной торговли будет низкая покупательная способность населения.