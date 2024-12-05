Каким будет курс доллара до конца года
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на валютном рынке остается много неопределенностей, которые могут изменить прогнозы как в худшую, так и в лучшую сторону. Впрочем, в декабре маловероятны резкие изменения или непредсказуемые колебания курса.
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Однако очевидно ситуация на валютном рынке останется более-менее прогнозируемой, обозримой именно благодаря эффективным действиям Нацбанка, который внимательно следит за "изменением настроений" и принимает соответствующие меры, избегая всплеска ажиотажного спроса. Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок".
То есть курс валют в декабре будет зависеть от политики НБУ, который продолжает контролировать рынок. Также важную роль играют экономическая ситуация, макрофинансовая помощь для покрытия дефицита бюджета и поступления валюты от экспорта.
Конечно, все озвученные факторы могут влиять на рынок главным образом в куче, а не отдельно. Однако учитывая ситуацию в течение года, можно предположить, что курсам валют удастся избежать "рывков" до ожидаемого показателя в 42,1 гривны за доллар,
– утверждает Лесовой.
По его словам, на валютный рынок в декабре могут повлиять энергетическая ситуация в стране, в частности избежание веерных отключений, события на фронте и уровень международной поддержки, внешнеполитические заявления о ходе войны, а также ожидания по инфляции и валютному курсу, заложенные в бюджет на 2025 год.
Мы предполагаем, что при сохранении умеренной и контролируемой инфляции, курс доллара по итогам декабря может вырасти в среднем на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%,
– сказал Лесовой.
Эксперт предполагает, что до конца года курс доллара может остаться в пределах 41,6 – 41,8 гривны за доллар, немного не достигая показателя, заложенного в госбюджете на конец 2024 года. По сравнению с 1 января 2024 года, рост курса на 1 января 2025 года может составить около 10%.
Вырастут ли цены на топливо из-за новых налоговых правил для АЗС
В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, вырастут ли цены на топливо из-за новых налоговых правил для АЗС с 1 декабря 2024 года. По его словам, сейчас операторы рынка имеют подушку безопасности, а значит цены – не должны расти.
Операторы рынка имеют очень большую подушку безопасности. Она образовалась из-за существенно снижения цен на нефтепродукты на европейском рынке, где розничные операторы закупают 85% того, что реализуют. И это снижение, оно существенно превысило, ну то есть величина цены. Она существенно превышает рост акцизов.
По его словам, доказательством того, что есть возможность менять цены – есть регулярные акции, которые розничные операторы проводят почти каждую неделю. Во время таких акций в выходные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ снижают цены.
Это означает, что сейчас есть возможности для того, чтобы не только там сохранить цену, а даже и снизить цену. Но розничные операторы вряд ли будут существенно снижать цены, потому что, во-первых, в конце декабря начинается так называемый мертвый сезон, в течение которого наблюдаются наименьшие объемы реализации нефтепродуктов,
– рассказал эксперт.
Впрочем, снижать цены АЗС нет смысла, поскольку это только уменьшит их прибыль. К тому же по словам Рябцева, в конце года гривна обычно немного ослабевает. Поскольку акцизный налог уплачивается в евро, как и закупка нефтепродуктов, нужно большее количество гривны, чтобы приобрести новую партию топлива.
То есть, если будет снижение спроса зимой и риск удешевления гривны, они будут удерживать операторов от снижения цен на заправках. Хотя вот эти акции, скорее всего, будут продолжаться,
– прогнозирует Рябцев.
Таким образом, снижение цен на европейском рынке уже съело то влияние, которое имели изменения акцизов на все это. Впрочем, на рост цен на топливо в перспективе может повлиять другой фактор – принятие закона об особенностях налогообложения во время действий военного положения. А именно – ударить по рынку сжиженного нефтяного газа в Украине.
Но этот налог повлияет прежде всего на те станции, которые реализуют исключительно сжиженный нефтяной газ. То есть это еще один, еще один гвоздь в гроб рынка сжиженного нефтяного газа в Украине. Угу. Первый такой большой гвоздь, что аж прямо, аж не знаю, по сравнению с самим гробом, это плюс 185% акциза,
– отмечает Рябцев.
Во-вторых, сейчас реализовывать только сжиженный нефтяной газ становится невыгодно. Рябцев объяснил, что сейчас нет смысла открывать отдельные заправки для пропан-бутана, ведь это приводит к убыткам. К тому же при температуре ниже нуля использование этого топлива усложняется – холодный запуск двигателя почти невозможен. Поэтому это создает дополнительные трудности.
И у меня есть такое ощущение, что в новом году, то есть весной количество заправок, которые предлагают сжиженный нефтяной газ, существенно сократится. Может даже и в разы,
– резюмирует эксперт.
Будут ли платить ФЛП более высокий военный сбор
Как рассказал 24 Каналу бухгалтер Михаил Смокович, с 1 декабря предприниматели, которые нанимают работников, будут платить военный сбор в размере 5% вместо 1,5%. Кроме того, новый закон обязывает физических лиц-предпринимателей (ФЛП) также платить военный сбор.
Военный сбор должны платить также ФЛП, ФЛП 3 группы 1% от дохода, то есть если раньше мы платили просто 5% единого налога, то сейчас будем платить 5% единого налога и еще 1% военного сбора, всего 6% от дохода. ФЛП 1-2 группы должны платить 10% от минималки. ФЛП 1-2 группы должны платить 10% от минимальной заработной платы, которая действует на первое число текущего года. Однако есть несколько но.
По словам Смоковича, основная проблема заключается в том, что принятый закон обязывает платить военный сбор задним числом – с 1 октября. Однако сейчас рассматривается новый законопроект, который предлагает отсрочить эти изменения: физические лица-предприниматели (ФЛП) будут платить военный сбор за себя только с 2025 года, а в 2024-м этот сбор не будет взиматься.
Поэтому, если вы в ФЛП, вы хотите уже уплатить военный сбор за октябрь, ноябрь и декабрь, или хотя бы один из этих месяцев, то еще рано, еще у нас есть один законопроект, который может это изменить, и мы уже будем платить военный сбор со следующего года,
– резюмирует эксперт.
Поэтому, по мнению Смоковича, сейчас стоит ждать рассмотрения законопроекта, который должен внести изменения, а также на разъяснения относительно того, куда и сколько нужно платить.
Как изменятся цены на продукты перед Новым годом и Рождеством
Подорожают ли овощи, в частности картофель, и фрукты перед праздниками
Прогнозируется, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.
По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в декабре цены на яблоки и виноград вырастут до 10%. Цены на импортируемые плоды и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне. В частности, на апельсины – до 85 гривен за килограмм, лимоны – 65 гривен за килограмм, мандарины – 80 гривен, бананы – до 60 гривен.
По состоянию на 26 ноября 2024 года, по сравнению с концом октября этого года, цены на овощи борщового набора выросли. В частности:
- картофель подорожал до 32,82 гривны за килограмм (на 9,8%);
- свекла – до 19,45 гривны за килограмм (на 13,5%);
- морковь – до 29,13 гривны за килограмм (на 9,8%);
- лук репчатый – до 18,25 гривны за килограмм (на 1,7%).
В то же время цена на белокочанную капусту снизилась на 3,2% и теперь составляет 30,92 гривны за килограмм.
Как изменились цены на картофельПо состоянию на 26 ноября 2024 года средняя цена картофеля составляет 32,82 гривны за килограмм, что вдвое больше по сравнению с 16 гривнами за тот же период 2023 года.
Розовый картофель, который имеет более плотную текстуру и лучше сохраняет форму, стоит на 15% больше, чем желтый или белый, и сейчас его цена составляет 37,64 гривны за килограмм.
Обратите внимание! Кроме жары и засухи, на изменение цен на овощи и фрукты значительное влияние имеют и другие факторы. Среди них: скорость и объемы поставок, расходы на хранение и транспортировку, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.
Цена мяса вырастет
Цены на мясо традиционно перед Новым Годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%, прогнозирует ученая в комментарии 24 Каналу.
Традиционно на новогодние и пасхальные праздники наблюдается ощутимый рост цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы.
В то же время по словам Копытец, в течение года, с ноября 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, больше всего подорожали:
- говядина (ребра и гуляш), цены на которые выросли на 7,6 – 19,7% и составляют 168,95 – 302,40 гривен за килограмм;
- мясо без костей: свинина ошеек до 281,95 гривны за килограмм (+15,3%), свинина для шашлыка до 261,37 гривны (+19,5%), куриное филе до 172,33 гривны (+9,0%).
Заметьте! Это произошло из-за роста затрат на трудовые ресурсы и электроэнергию для удаления костей.
Увеличение производства свинины и курятины в 2024 году привело к росту их предложения в розничной торговле, что, в свою очередь, повлекло снижение розничных цен на эти виды мяса:
- розничные цены на свинину грудинку, подчеревину и ребра снизились на 4,8 – 11,3% и теперь составляют 165,1 – 179 гривен за килограмм;
- цены на куриные голени и бедра уменьшились на 3,6 – 4,9% и составляют 77,4 гривны за килограмм и 112,5 гривны соответственно;
- цена на куриную тушку осталась на уровне прошлого года – 85,6 гривны за килограмм.
- также подешевело сало, цена которого за год снизилась на 4,7% до 234 гривны за килограмм.
В то же время сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети обусловливают рост цен на нее. Ведь рост производственных затрат – цен на корма, топливо и энергоресурсы – стимулирует производителей повышать цены,
– резюмирует Копытец.
Что будет с ценами на хлеб в декабре
С начала 2024 года хлеб и хлебобулочные изделия заметно подорожали. По прогнозам ученых, в декабре цены на хлеб могут вырасти еще на 3 – 5%.
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 49,90 гривны за килограмм (+13,2%), хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 40,81 гривны (+14,2%), хлеб ржаной – до 42,67 гривны (+14,1%). Батон прибавил в цене 14,0 % и стоит сейчас 26,26 гривны за 500 граммов.
С начала осени стоимость основных сырьевых составляющих хлебопроизводства продолжает расти. В октябре и ноябре 2024 года цена муки повысилась на 2,8%, достигнув 18,66 гривны за килограмм, а подсолнечное масло подорожало на 3,3%, до 65,02 гривны за килограмм.
Обратите внимание! Исключением стал сахар, который за этот период снизился в цене на 4,4% – до 33,55 гривны за килограмм.
Как изменятся цены на сахар перед Новым ГодомПо предварительным оценкам ученых Института аграрной экономики, дефицита сахара в Украине в текущем маркетинговом году не предполагается. Традиционно в период массового сахароварения – с сентября по ноябрь – наблюдается стабилизация цен на сахар. По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в целом ценовая ситуация на рынке сахара остается стабильной и прогнозируемой, ожидается незначительное повышение цен на сахар до конца текущего года.
- Почему молоко и молочные продукты подорожают
О ценах на молочные продукты рассказал 24 Каналу ученый Иван Свиноус. По прогнозам экспертов Института, в декабре 2024 года ожидается повышение стоимости ряда молочных продуктов. В частности, до 30 декабря ожидается подорожание:
- сметаны жирностью 20% до 140 гривен за килограмм (+16%);
- пастеризованного молока жирностью 2,5% – до 44 гривен за литр (+15%);
- творога жирностью 9% – до 160 гривен за килограмм (+12%).
Ожидается, что по состоянию на 30 декабря цена молока высшего сорта составит 19,56 гривны за килограмм, что на 67 копеек больше по сравнению с ноябрем.
По мнению экспертов Института аграрной экономики, рост закупочных цен на молокосырье, топливо, электроэнергию может спровоцировать существенное повышение розничных цен на молочные продукты.
Заметьте! Рост будет не существенный, в пределах 10 – 15%. Кроме того, сдерживающим фактором стремительного роста стоимости молочных продуктов в учреждениях розничной торговли будет низкая покупательная способность населения.