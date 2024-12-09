Курс валют у банках

Станом на ранок 9 грудня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (-10 копійок проти 6 грудня) та продаж по 41,80 гривні (-10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,67 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,30 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,75 гривні (+2 копійки), а продати по 41,80 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продати по (без змін). Купівля євро по 44,17 гривні (+7 копійок), а продаж по 44,24 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,02 гривні (-19 копійок), а продають по 41,85 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(-19 копійок), а продають по (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,37 гривні (-50 копійок), а продають по 44,37 гривні (+12 копійок).

Який буде долар в ціні

За словами банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, цього тижня не передбачається суттєвого зростання цін на долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як ми прогнозували раніше, навряд чи валютний ринок очікують стрімкі зміни: на ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові.

Цього тижня очікується, що курс долара на міжбанку 41,4 – 41,8 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,5 – 42 гривні за долар.