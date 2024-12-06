Могут ли валюты на следующей неделе взлететь в цене
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, несмотря на то, что прогнозы к постепенному росту валютных курсов остаются в силе, впрочем катастрофических ростов не предвидится.
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Банкир называет причины, способствующие этому, а именно:
- Во-первых, международная помощь позволяет Нацбанку спокойно удерживать курс,
- Во-вторых, регулятор не заинтересован в сильной девальвации, поскольку она, как следствие, повлияет на инфляцию.
Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору, который коррелирует соотношение спроса и предложения, пытаясь поддерживать между ними баланс.
В то же время по словам Лесового, несмотря на новые энергетические и военные вызовы, есть ожидания, что их влияние на валютные показатели не будет чрезмерно тяжелым: рост спроса на наличном рынке может уравновесить увеличение количества граждан, сдавать валюту с целью праздничных приготовлений.
Каким будет курс с 9 по 15 декабря
По прогнозам, коридоры валютных колебаний на следующей неделе буду выглядеть так: 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро (на межбанке), 41,5 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривен за евро (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривна за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.