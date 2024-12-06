Могут ли валюты на следующей неделе взлететь в цене

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, несмотря на то, что прогнозы к постепенному росту валютных курсов остаются в силе, впрочем катастрофических ростов не предвидится.

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Банкир называет причины, способствующие этому, а именно:

Во-первых, международная помощь позволяет Нацбанку спокойно удерживать курс, Во-вторых, регулятор не заинтересован в сильной девальвации, поскольку она, как следствие, повлияет на инфляцию.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору, который коррелирует соотношение спроса и предложения, пытаясь поддерживать между ними баланс.

В то же время по словам Лесового, несмотря на новые энергетические и военные вызовы, есть ожидания, что их влияние на валютные показатели не будет чрезмерно тяжелым: рост спроса на наличном рынке может уравновесить увеличение количества граждан, сдавать валюту с целью праздничных приготовлений.

Каким будет курс с 9 по 15 декабря

По прогнозам, коридоры валютных колебаний на следующей неделе буду выглядеть так: 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро (на межбанке), 41,5 – 42 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривен за евро (на наличном рынке).