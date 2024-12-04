Скільки коштуватиме жива ялинка на свята

Журналісти 24 Каналу проаналізували ціни на ялинки у регіонах України та визначили, скільки цьогоріч доведеться заплатити за один з атрибутів зимових свят.

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У місцях продажу ялинок вартість ялинки, яку б можна було поставити у квартиру чи будинок на свята, сягає від 500 до 4 000 гривень.

Маленька плетена ялинка обійдеться в 500 гривень,

За майже такою ж ціною українська ялинка з Карпат (не пишна) – від 500 до 700 гривень,

Ялинки не плетені до 1 метра сягають також до 500 гривень,

Маленька данська ялинка вартує аж 2 000 – 2 700 гривень

Водночас великі ялинки, у понад 2 метри, коштуватимуть значно більше:

Пишна данська ялинка, яку везуть із-за кордону, – 3 700 гривень,

Сербська ялинка з короткими голками – 2 000 – 3 000 гривень.

Де можна купити ялинку у Києві

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, з 5 грудня у столиці запрацюють офіційні ялинкові ярмарки. Відтак кияни матимуть змогу придбати новорічні дерева до 31 грудня цього року. Перелік локацій можна знайти тут.

У пресслужбі ДП "Ліси України" йдеться про те, що цьогорічні ціни на ялинки залишилися незмінними проти минулого року – в середньому 135 гривень за метр дерева.

У лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику і отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити та доглядати дерево,

– додають у "Лісах України".

Ялинки в Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях

Водночас у Центральному лісовому офісі заявили, що ціни на найпопулярніші розміри святкових дерев сягають не більше 330 гривень:

Сосна (1,5 – 2 метри) – від 156 гривень до 308 гривень (з ПДВ),

Ялина (1,5 – 2 метри) – від 180 гривень до 330 гривень (з ПДВ).

Що цікаво, при реалізації на дерево кріплять бирку зі штрих-кодом, яка свідчить про легальність заготівлі та продажу. Перевірити ялинку можна на сервісі open.ukrforest.com, ввівши номер бирки.

Цікаво! Лісівники ДП "Ліси України" у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях підготували до святкового сезону понад 26 тисяч різдвяних дерев. Адреси та контакти різдвяних ярмарків по Україні можна знайти за посиланням.

Що виростили на Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині

Ялинкова кампанія у філіях Подільського лісового офісу реалізовує цьогоріч 20 тисяч ялинок, з яких майже 9 тисяч ялинок та сосон лісівники дбайливо виростили на спеціальних плантаціях, а решта 11 тисяч – заготовлено під час рубок формування та оздоровлення лісів.

Придбавши офіційно заготовлене дерево, ви не тільки отримуєте якісну продукцію, але й підтримуєте економіку країни. Кошти від продажу таких ялинок спрямовуються на розвиток лісового господарства та наповнення місцевого і державного бюджетів,

– пояснюють там.

Ялина коштує від 120 до 190 гривень за метр (з ПДВ),

Сосна – від 120 до 170 гривень за метр (з ПДВ).

Зауважте, що відповідно до цін святкове дерево на свята у 1,5 метра обійдеться десь в 180 – 280 гривень. А красуня заввишки у 3 метри обійдеться від 360 до майже 600 гривень.

Дерева для мешканців Полтавської та Харківської областей

Філії Слобожанського лісового офісу пропонують мешканцям Полтавської та Харківської областей хвойні святкові деревця.

Ми розуміємо, що в умовах війни актуальність святкової ялинки втрачається, але все ж, лісівники готові задовольнити потреби тих, хто вирішить порадувати свою родину та поставити хвойну красуню вдома. Наші лісництва мають вдосталь різдвяних сосен, тож усі охочі можуть придбати їх у наших лісництвах,

– пишуть в Слобожанському офісі.

Ціна кожної ялинки залежить від висоти, вартість яких складає:

за сосну звичайну до 1 метра – 96 – 123 гривні,

за сосну звичайну від 1 до 2 метрів – 124 – 160 гривень,

за сосну звичайну від 2 до 3 метрів – 180 – 240 гривень,

за сосну кримську до 1 метра – 168 гривень,

за сосну кримську від 1 до 2 метрів – 252 гривні,

за сосну кримську від 2 до 3 метрів – 360 гривень.

У яку ціну штучні ялинки

На сайті відомого українського маркетплейса Rozetka вартість штучних ялинок суттєво відрізняється від вартості живих ялинок. Відтак за 1,5 метра штучного дерева доведеться віддати подекуди більше аніж 1 000 гривень.

Наприклад, зелена лита ялинка "Лапландська" (1,5 метра) коштуватиме трішки більше, аніж 3 000 гривень,

Водночас звичайну буковинську ялинку (1,5 метра) можна купити за майже 1 000 гривень,

За 1,8 метра блакитної литої ялинки доведеться віддати аж понад 4 000 гривень,

Штучна ялинка "Карпатська" 3 метри – 4 428 гривень.

У найбільшому непродуктовому ритейлері України "Епіцентрі" ялинку, розміром 1,5 та 2 метри, можна купити орієнтовно від 1 000 гривень та більше.

Штучну литу ялинку 1,5 метра, засніжену та з підставкою, можна купити за понад 2 тисячі гривень,

А ялинку з м'якою та короткою голкою на підставці, розміром 2 метри, – за 1 600 гривень,

Ялинка із засніженими кінчиками, розміром 1,5 метра, коштує майже 1 100 гривень.

На маркетплейсі Prom ціни на святкові дерева не відрізняються від двох попередніх, а литі ялинки залишаються дорожчими.