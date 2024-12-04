Сколько будет стоить живая елка на праздники

Журналисты 24 Канала проанализировали цены на елки в регионах Украины и определили, сколько в этом году придется заплатить за один из атрибутов зимних праздников.

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В местах продажи елок стоимость елки, которую можно было бы поставить в квартиру или дом на праздники, достигает от 500 до 4 000 гривен.

Маленькая плетеная елка обойдется в 500 гривен,

По почти такой же цене украинская елка из Карпат (не пышная) – от 500 до 700 гривен,

Елки не плетеные до 1 метра достигают также до 500 гривен,

Маленькая датская елка стоит аж 2 000 – 2 700 гривен

В то же время большие елки, более чем 2 метра, будут стоить значительно больше:

Пышная датская елка, которую везут из-за границы, – 3 700 гривен,

Сербская елка с короткими иглами – 2 000 – 3 000 гривен.

Где можно купить елку в Киеве

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, с 5 декабря в столице заработают официальные елочные ярмарки. Поэтому киевляне смогут приобрести новогодние деревья до 31 декабря этого года. Перечень локаций можно найти здесь.

В пресс-службе ГП "Леса Украины" говорится о том, что нынешние цены на елки остались неизменными по сравнению с прошлым годом – в среднем 135 гривен за метр дерева.

У лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом,

– добавляют в "Лесах Украины".

Елки в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях

В то же время в Центральном лесном офисе заявили, что цены на самые популярные размеры праздничных деревьев достигают не более 330 гривен:

Сосна (1,5 – 2 метра) – от 156 гривен до 308 гривен (с НДС),

Ель (1,5 – 2 метра) – от 180 гривен до 330 гривен (с НДС).

Что интересно, при реализации на дерево крепят бирку со штрих-кодом, которая свидетельствует о легальности заготовки и продажи. Проверить елку можно на сервисе open.ukrforest.com, введя номер бирки.

Интересно! Лесоводы ГП "Леса Украины" в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях подготовили к праздничному сезону более 26 тысяч рождественских деревьев. Адреса и контакты рождественских ярмарок по Украине можно найти по ссылке.

Что вырастили на Буковине, в Тернопольской и Хмельницкой областях

Елочная кампания в филиалах Подольского лесного офиса реализует в этом году 20 тысяч елок, из которых почти 9 тысяч елок и сосен лесоводы бережно вырастили на специальных плантациях, а остальные 11 тысяч – заготовлено во время рубок формирования и оздоровления лесов.

Приобретя официально заготовленное дерево, вы не только получаете качественную продукцию, но и поддерживаете экономику страны. Средства от продажи таких елок направляются на развитие лесного хозяйства и наполнение местного и государственного бюджетов,

– объясняют там.

Ель стоит от 120 до 190 гривен за метр (с НДС),

Сосна – от 120 до 170 гривен за метр (с НДС).

Заметьте, что в соответствии с ценами праздничное дерево на праздники в 1,5 метра обойдется где-то в 180 – 280 гривен. А красавица высотой в 3 метра обойдется от 360 до почти 600 гривен.

Деревья для жителей Полтавской и Харьковской областей

Филиалы Слобожанского лесного офиса предлагают жителям Полтавской и Харьковской областей хвойные праздничные деревца.

Мы понимаем, что в условиях войны актуальность праздничной елки теряется, но все же, лесоводы готовы удовлетворить потребности тех, кто решит порадовать свою семью и поставить хвойную красавицу дома. Наши лесничества имеют достаточно рождественских сосен, поэтому все желающие могут приобрести их в наших лесничествах,

– пишут в Слобожанском офисе.

Цена каждой елки зависит от высоты, стоимость которых составляет:

за сосну обыкновенную до 1 метра – 96 – 123 гривны,

за сосну обыкновенную от 1 до 2 метров – 124 – 160 гривен,

за сосну обыкновенную от 2 до 3 метров – 180 – 240 гривен,

за сосну крымскую до 1 метра – 168 гривен,

за сосну крымскую от 1 до 2 метров – 252 гривны,

за сосну крымскую от 2 до 3 метров – 360 гривен.

В какую цену искусственные елки

На сайте известного украинского маркетплейса Rozetka стоимость искусственных елок существенно отличается от стоимости живых елок. Поэтому за 1,5 метра искусственного дерева придется отдать иногда больше чем 1 000 гривен.

Например, зеленая литая елка "Лапландская" (1,5 метра) будет стоить чуть больше, чем 3 000 гривен,

В то же время обычную буковинскую елку (1,5 метра) можно купить за почти 1 000 гривен,

За 1,8 метра голубой литой елки придется отдать аж более 4 000 гривен,

Искусственная елка "Карпатская" 3 метра – 4 428 гривен.

В крупнейшем непродуктовом ритейлере Украины "Эпицентре" елку, размером 1,5 и 2 метра, можно купить ориентировочно от 1 000 гривен и более.

Штучну литую елку 1,5 метра, заснеженную и с подставкой, можно купить за более чем 2 тысячи гривен,

А елку с мягкой и короткой иглой на подставке, размером 2 метра, – за 1 600 гривен,

Елка с заснеженными кончиками, размером 1,5 метра, стоит почти 1 100 гривен.

На маркетплейсе Prom цены на праздничные деревья не отличаются от двух предыдущих, а литые елки остаются дороже.