Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,44 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 6 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,85 гривны. То есть цена выросла на 4 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 10 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,50 гривны,

евро – 43,85 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,30 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,75 гривны, продажа – по 41,80 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,02 гривны, продажа – 41,85 гривны.

Что будет с долларом в декабре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что курс доллара может не пересечь показатель в 42 гривны в конце 2024 года. Поэтому на этой неделе ожидается, что на межбанке доллар будет на уровне 41,4 – 41,8 гривны, а на наличном рынке – на уровне 41,5 – 42 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.

Важно! По прогнозу Лесового, в конце года доллар все-таки может остаться в конце года на уровне 41,6 – 41,8 гривны за доллар.