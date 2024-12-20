Когда Украина прекратит транзит газа в Европу

Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, пишет 24 канал со ссылкой на слова Шмыгаля во время "Времени вопросов к правительству".

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Так, в семь часов первого дня 2025 года физически будет перекрыт транзит.

И возобновление транзита будет возможно только, если транзитировать мы будем по запросу Европейской комиссии нашей энергосистемой не российский газ,

– сказал Денис Шмыгаль.

Премьер добавил, что в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом и Договором к Энергетиеской артии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

В связи с этим технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы ввести 100% санкции на российские молекулы,

– объяснил Шмыгаль.

Зависимость Приднестровья от российского газа

Единственной территорией, которая зависит от российского газа, является Приднестровье – часть Молдовы, находящаяся под оккупацией Москвы.

Член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" сообщил, что "Газпром" пока не приглашал "Молдовагаз" к диалогу относительно изменения договора в части точки доставки газа.

Дело в том, что даже если "Газпром" продолжит поставки газа через Южный коридор, он столкнется с проблемой из-за станции "Орловка", которая находится на территории Украины. Поэтому Приднестровье все равно столкнется с гуманитарной катастрофой.

Обратите внимание! Сама Молдова технически может закупать газ из любой точки мира.