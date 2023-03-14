Об утрате сообщил председатель Давыдовской территориальной громады Владимир Керницкий.
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"Только недавно мать Игоря рассказывала, как гордится своим сыном и как переживает за него. А сегодня имеем грустное известие о его смерти...", – написал он.
По его словам, защищая Украину от российских захватчиков, Игорь Илечко получил не совместимое с жизнью ранение в боях за Бахмут.
Заметим, что россияне не оставляют попыток захватить Бахмут. Президент Владимир Зеленский в обращении 13 марта подчеркнул, что на Востоке "очень жестко и очень болезненно"
Мучительные потери
- В боях за Бахмут погиб командир роты 93-й ОМБр "Холодный Яр" Александр Басалига, позывной "Монгол". Герой имел звание старшего лейтенанта, защищал родную землю на фронте с 2014 года.
- Также в боях против окупантов под Бахмутом погиб воин Виктор Стасюк из Винницы. Он в первые часы с начала полномасштабного вторжения записался добровольцем в терроборону.