Богдан був випускником школи №90. Там повідомили про загибель Героя.

Важливо У бою за Бучу загинув воїн, який втратив обидві ноги на Донбасі

Друг Богдана оприлюднив його світлину.

Вічна пам'ять, друже...Пам'ятаємо, помстимось!

– написав друг.



Загинув 19-річний львів'янин / Фото з інстаграму Богдана Громова

Нагадаємо, у боях за Україну також загинув студент географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Андрій Боровець. Він служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.