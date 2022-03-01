Богдан был выпускником школы №90. Там сообщили о гибели Героя.
В бою за Бучу погиб воин, потерявший обе ноги на Донбассе
Друг Богдана обнародовал его фото.
Вечная память, друг... Помним, отомстим!
– написал друг.
Погиб 19-летний львовянин / Фото из инстаграма Богдана Громова
Напомним, в боях за Украину погиб студент географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Боровец. Он служил в отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого.
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