Богдан был выпускником школы №90. Там сообщили о гибели Героя.

В бою за Бучу погиб воин, потерявший обе ноги на Донбассе

Друг Богдана обнародовал его фото.

Вечная память, друг... Помним, отомстим!

– написал друг.



Погиб 19-летний львовянин / Фото из инстаграма Богдана Громова

Напомним, в боях за Украину погиб студент географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Боровец. Он служил в отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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