Враги пытаются захватить украинские города. Однако украинские военнослужащие бесстрашно им противостоят, иногда даже ценой собственной жизни.

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В бою с врагами погиб украинский защитник

Во время битвы за Бучу погиб украинский военнослужащий Владимир Ковальский. Он боролся за свою семью, Украину и каждого ее гражданина.

Ковальский был участником Майдана. В 2015 году он пошел добровольцем на Восток. В следующем году боец подорвался на вражеской мине и потерял обе ноги.

После этого Ковальский прошел реабилитацию и занялся бизнесом и спортом. Он вел бой в районе "Новуса" и погиб.

Светлая память Герою!,

– сообщили в горсовете Бучи

Вся Бучанская община выражает соболезнования родным и близким защитника. К ним присоединяется редакция 24 канала. Вечная память Герою!

Владимир Ковальский погиб, защищая Украину от оккупантов / Фото Бучанский горсовет

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