Национальная полиция Украины вместе с другими военными и правоохранительными органами – Вооруженными силами, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, СБУ и теробороной – останавливает российское вторжение.

В то же время Оккупанты пришли в отделение полиции и просили топливо

"За эти четыре дня погибли 9 наших полицейских, 27 получили ранения. Все – во время выполнения служебных задач по противодействию российскому врагу. Среди раненых есть тяжелые", – сообщили в полиции.

Помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору средств на спецсредства и средства защиты можно через профсоюз Нацполиции.

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