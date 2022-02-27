Правоохранители сразу же задержали оккупантов.

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"Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли", – написала Венедиктова.

В документах оккупантов отмечается, что они водители.

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Текст публикации Ирины Венедиктовой:

Пришли эти двое сами своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну, им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы в них уже никогда ничего не глохло. И приняли.