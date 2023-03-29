Смерть Героя подтвердили только сейчас. Как стало известно, Евгений Гулевич погиб возле Бахмута.

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Что известно о погибшем Герое

Как сообщил Юрий Хвостов, на днях информация о гибели Гулевича подтвердилась.

До сих пор сохранялась крохотная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести при выполнении боевого задания", которая поступила нам в самом начале этого года, не окончательная,

– написал он.

Известно, что Евгений Гулевич добровольно отправился на фронт защищать Украину. Во время последнего приезда он дал несколько интервью и успел увидеться с родными.

Когда и где похоронят защитника – сообщат позже.

Евгений Гулевич добровольно пошел на фронт / фото с фейсбука Евгения Гулевича

Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким Евгения Гулевича. Вечная память Герою!

Герои из Львова, погибшие на войне