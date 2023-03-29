Герою было всего 38 лет. У него остались мама, две сестры и брат.

Важно Отличился храбростью на фронте: в боях за Бахмут погиб сын главы правления "Донецкоблгаза"

Что известно о погибшем Богдане Бусько

Богдана Бусько мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Он служил в военной части батальона морской пехоты в звании матроса. Мужчина отдал свою жизнь возле Угледара – он получил ранение, несовместимое с жизнью.



Богдан Бусько погиб под Угледаром / фото "Суспильне"

По словам близких Богдана, до начала полномасштабного вторжения он активно занимался спортом и увлекался футболом.

Героя провели в последний путь жители Луцка на коленях. Военного отпевали в Свято-Троицком кафедральном соборе. Богдана Бусько похоронили на Аллее почетных захоронений в селе Гаразджа.



Героя провели в последний путь жители Луцка на коленях / фото "Суспильне"

Редакция 24 Канала выражает соболезнование близким Богдана Бусько. Вечная память Герою!

Герои, погибшие на фронте