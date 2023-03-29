Герой погиб вблизи Бахмута в селе Богдановка Донецкой области. Артура Батия похоронят 30 марта.
Важно Защищал родную Донетчину: под Бахмутом погиб журналист и воин Александр Цахнив
Что известно о погибшем Герое
Артур Батий был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины. Он отличился мужеством и храбростью на поле боя, сообщили в "Донецкоблгазе".
Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в селе Богдановка. Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служение за нашу свободу навсегда останется в памяти!
– отметили в ведомстве.
Отец Артура – Вадим Батий – сообщил, что похороны его сына пройдут 30 марта.
Артур Батий во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины / фото Вадима Батия
Болезненные потери украинцев
- Недавно в бою под Бахмутом погиб 37-летний защитник Александр Цахнив. До войны Цахнив работал журналистом информационного агентства "Вчасно".
- Также майор Денис Кирилюк погиб при выполнении боевого задания. Меньше месяца назад у героя родился сын.
- 26 марта Гощанская громада из Ровенской области попрощалась с украинским воином, погибшим в боях на Сумщине, Василием Жданюком. У него остались жена и дети.