Герой погиб вблизи Бахмута в селе Богдановка Донецкой области. Артура Батия похоронят 30 марта.

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Что известно о погибшем Герое

Артур Батий был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины. Он отличился мужеством и храбростью на поле боя, сообщили в "Донецкоблгазе".

Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в селе Богдановка. Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служение за нашу свободу навсегда останется в памяти!

– отметили в ведомстве.

Отец Артура – Вадим Батий – сообщил, что похороны его сына пройдут 30 марта.

Артур Батий во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины / фото Вадима Батия

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память защитнику!

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