Известно, что у Героя остались жена и дети. Как почтили память погибшего – передает 24 Канал.
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Больше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее
Украинский воин Василий Жданюк с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, чтобы дать отпор российскому агрессору. 19 марта 2023 года защитник погиб, выполняя военное задание недалеко от поселка Атинское в Сумской области.
На фронте погиб украинский защитник Василий Жданюк / Фото Rivne.media
Известно, что у Героя остались жена Ирина, сын Игорь и дочь Анна. Гощанская община почтила память погибшего военного 26 марта со всеми почестями, Государственным гимном и военным салютом.
В Ровенской области похоронили воина Василия Жданюка / Фото Rivne.media
Он был любящим отцом и заботливым мужчиной. Хорошим другом, настоящим и искренним патриотом, который больше всего любил Украину и верил в ее независимое будущее,
– отметили в сообщении.
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Потери Украины в войне с врагом: последние новости
- Во время выполнения боевого задания 24 марта погиб 29-летний Дмитрий Чечик. Известно, что воин являлся заместителем командира танкового батальона.
- В ночь на 24 марта во время вражеского обстрела Сумской области был убит полицейский 37-летний Вадима Ноября. Без отца остались двое детей и большая семья.
- Известный украинский марафонец Андрей Щербановский погиб в российской войне против Украины. В ВСУ спортсмен ушел еще 7 лет назад.