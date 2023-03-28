От вражеских обстрелов погиб волонтер инициативы помощи "Nehemiasz" по имени Марек. Как рассказывают в организации, он помогал украинцам с осени 2022 года.

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Волонтера мгновенно эвакуировали

По имеющейся информации, под обстрел оккупантов он вместе с коллегой и 4 мирными жителями попал 16 марта. Волонтеры как раз оказывали гуманитарную помощь на маршруте Константиновка – Часов Яр.

Несмотря на мгновенную эвакуацию и высокий профессионализм украинских медиков, которые за несколько часов операций боролись за жизнь, Марек умер сегодня (27 марта – 24 Канал) утром в клинике Киева,

– говорится в сообщении организации.



В бусе волонтеров огромная дыра от обстрела / Фото из сети

Информацию о ранениях подтверждал посол

Отметим, что посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий подтвердил информацию о ранении волонтера. 18 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что пострадали от рук врага двое волонтеров из Польши.

Российская ракета попала в автобус польских волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в город Часов Яр. Двое волонтеров получили ранения,

– отметил он.

Правда, Цихоцкий подтвердил ранение только одного гражданина своей страны. Он отметил, что ему уже оказывают медицинскую помощь. Правда, больше никаких подробностей не озвучил.

По данным инициативы помощи "Nehemiasz", волонтеры из Познани. По состоянию на 18 марта сообщали, что один из них в более легком состоянии, а второй, который и погиб, – в стабильном, но тяжелом состоянии.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким польского волонтера.

Отметим, что 26 марта стало известно, что количество жертв в результате атаки по многоэтажкам в Запорожье выросло. Медикам, к сожалению, не удалось спасти 19-летнего юношу, умершего в больнице.