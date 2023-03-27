Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, интенсивность обстрелов на Бахмутском направлении не уменьшилось.

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Интенсивность огня под Бахмутом не снизилась

Сазонов отметил, что интенсивность обстрелов на Бахмутском направлении не снизилась.

Я не знаю, от кого прилетают эти снаряды: от минобороны России, Пригожина и вагнеровцев, кадыровцев. Но их прилетает много. У нас достаточно серьезные разрушения. Пока на этом направлении интенсивность огня не снижается,

– сказал он.

Военнослужащий предположил, что даже если у вагнеровцев есть тот снарядный голод, то они уменьшают интенсивность огня там, где не планируют боев.

"Мы стоим под Бухмутом и не даем его окружить. Сюда они (ЧВК "Вагнер" – 24 Канал) лезут постоянно. Я не вижу, что их стало меньше, что они стали слабее", – добавил Сазонов.

Сазонов о ситуации у Бахмута: смотрите видео

У вагнеровцев очень большие потери

Есть информация, что владелец ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть операции своих наемников в Украине. Вагнеровцы могут уехать в Африку.

Кирилл Сазонов подчеркнул, что у наемников ЧПК "Вагнер" сумасшедшие потери. Они умирают в очень больших количествах, поэтому, возможно, им придется ехать в Африку.

На самом деле в Африке у Пригожина большие интересы и по бизнесу, и по военным делам. Говорят, что сейчас там около 10 тысяч его бойцов. Поедет ли он сам? Если ему перекрыли возможность вербовать зеков, то пополнять вагнеровцев неоткуда,

– добавил военный ВСУ.

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