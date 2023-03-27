Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, интенсивность обстрелов на Бахмутском направлении не уменьшилось.
К теме Пытаемся контратаковать и наносим врагу значительные потери, – боец ВСУ о боях за Бахмут
Интенсивность огня под Бахмутом не снизилась
Сазонов отметил, что интенсивность обстрелов на Бахмутском направлении не снизилась.
Я не знаю, от кого прилетают эти снаряды: от минобороны России, Пригожина и вагнеровцев, кадыровцев. Но их прилетает много. У нас достаточно серьезные разрушения. Пока на этом направлении интенсивность огня не снижается,
– сказал он.
Военнослужащий предположил, что даже если у вагнеровцев есть тот снарядный голод, то они уменьшают интенсивность огня там, где не планируют боев.
"Мы стоим под Бухмутом и не даем его окружить. Сюда они (ЧВК "Вагнер" – 24 Канал) лезут постоянно. Я не вижу, что их стало меньше, что они стали слабее", – добавил Сазонов.
Сазонов о ситуации у Бахмута: смотрите видео
У вагнеровцев очень большие потери
Есть информация, что владелец ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть операции своих наемников в Украине. Вагнеровцы могут уехать в Африку.
Кирилл Сазонов подчеркнул, что у наемников ЧПК "Вагнер" сумасшедшие потери. Они умирают в очень больших количествах, поэтому, возможно, им придется ехать в Африку.
На самом деле в Африке у Пригожина большие интересы и по бизнесу, и по военным делам. Говорят, что сейчас там около 10 тысяч его бойцов. Поедет ли он сам? Если ему перекрыли возможность вербовать зеков, то пополнять вагнеровцев неоткуда,
– добавил военный ВСУ.
Пригожин готовится свернуть операции ЧПК "Вагнер" в Украине: что известно
- Евгений Пригожин готовится свернуть операции своей частной армии в Украине после того, как русскому военному управлению удалось уменьшить главные поставки людей и боеприпасов. Об этом Bloomberg пишет, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом.
- Пригожин борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать рекрутов в тюрьмах, которые являются его основным источником, и лишили поставок боеприпасов.
- После недель публичных жалоб на то, что оккупантов не снабжают жизненно необходимыми снарядами и другими припасами, Пригожин признал, что после завершения битвы за Бахмут ЧВК "Вагнер" придется "перезагрузиться и сократить свои силы".
- Пока нет никаких признаков того, что Пригожин перебросит войска в Африку. Но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции в Африке, вероятно, привлекут его внимание в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.