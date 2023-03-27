Лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что на Бахмутском направлении сохраняется очень напряженная ситуация. По его словам, важно понимать, что стабильность линии разграничения в последние две недели сохраняется благодаря усилиям тысяч украинских героев, которые в этих динамичных, адских боях сдерживают ее.

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Ситуация остается очень динамичной

Он отметил, что на Бахмутском направлении кое-где удается наносить огромные потери врагу, не обходя возможности контратаковать на участках фронта, где враг ослабляет свою оборону.

Наша же оборона с каждым днем усиливается, а враг несет большие потери в живой силе. Во многих местах, где есть возможность, наши силы обороны пытаются контратаковать. Это нельзя назвать наступлением, но это говорит о том, что ситуация остается очень динамичной.

– подчеркнул военнослужащий.

Назаренко отметил, что главная задача выполняется – Бахмут держится.

Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео

"Наш боевой дух поднимается, когда мы видим потери оккупантов – в живой силе и в технике. Когда каждый украинский боец видит, как, в частности, от его выстрела, от выстрела артиллерии, от любого оружия гибнут оккупанты. Это очень сильно подбадривает. По подтвержденным данным, ежедневно враг терпит только от нашей 4-й бригады "Рубеж" – десятки потерь в живой силе", – подчеркнул Владимир Назаренко.

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