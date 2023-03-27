Лейтенант легиона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что на Бахмутском направлении сохраняется очень напряженная ситуация. По его словам, важно понимать, что стабильность линии разграничения в последние две недели сохраняется благодаря усилиям тысяч украинских героев, которые в этих динамичных, адских боях сдерживают ее.
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Ситуация остается очень динамичной
Он отметил, что на Бахмутском направлении кое-где удается наносить огромные потери врагу, не обходя возможности контратаковать на участках фронта, где враг ослабляет свою оборону.
Наша же оборона с каждым днем усиливается, а враг несет большие потери в живой силе. Во многих местах, где есть возможность, наши силы обороны пытаются контратаковать. Это нельзя назвать наступлением, но это говорит о том, что ситуация остается очень динамичной.
– подчеркнул военнослужащий.
Назаренко отметил, что главная задача выполняется – Бахмут держится.
Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите видео
"Наш боевой дух поднимается, когда мы видим потери оккупантов – в живой силе и в технике. Когда каждый украинский боец видит, как, в частности, от его выстрела, от выстрела артиллерии, от любого оружия гибнут оккупанты. Это очень сильно подбадривает. По подтвержденным данным, ежедневно враг терпит только от нашей 4-й бригады "Рубеж" – десятки потерь в живой силе", – подчеркнул Владимир Назаренко.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Нашим военным на Бахмутском направлении удалось уничтожить ячейку ЧВК "Вагнера" на этом участке фронта. Согласно официальным данным, в результате этой атаки было ликвидировано около 15 вражеских военнослужащих из батальона "Вагнера".
- Россияне близ Бахмута достигли предела своих возможностей и сейчас их силы идут на убыль. В самом городе продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются прорваться в центр города. Однако наши силы держат оборону.
- Российские генералы планировали захватить Бахмут и Часов Яр еще до нового года, рассчитывая забрасывать туда тысячи вагнеровцев и мобилизованных. Но они понесли просто колоссальные потери. Там происходит настоящая "мясорубка" – у россиян просто огромные потери.