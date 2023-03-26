Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Он сообщил, что россияне близ Бахмута достигли предела своих возможностей и сейчас их силы идут на убыль.

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В Бахмутском направлении сохраняется сложная ситуация. Противник активно штурмует Орехово-Василовку и Богдановку.

По словам Жданова, в самом городе продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются прорваться в центр города.

Однако наши силы держат оборону,

– добавил спикер.

Ситуация стабилизируется

24 марта Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что благодаря титаническим усилиям украинской армии ситуацию на Бахмутском направлении удалось стабилизировать.

То есть мы не только отбиваем атаки и удерживаем оборонительные рубежи, но ее наносим такой объем поражения противнику, таких потерь, что количество атак с их стороны начинает постепенно снижаться.

– прокомментировал военный эксперт.

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