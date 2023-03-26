Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Він повідомив, що росіяни поблизу Бахмута досягли межі своїх можливостей і зараз їхні сили йдуть на спад.
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На Бахмутському напрямку зберігається складна ситуація. Противник активно штурмує Оріхово-Василівку та Богданівку.
За словами Жданова, у самому місті тривають запеклі бої, росіяни намагаються прорватися в центр міста.
Однак наші сили тримають оборону,
– додав спікер.
Ситуація стабілізується
24 березня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що завдяки титанічним зусиллям української армії ситуацію на Бахмутському напрямку вдалося стабілізувати.
Тобто ми не тільки відбиваємо атаки і утримуємо оборонні рубежі, але її наносимо такий обсяг ураження противнику, таких втрат, що кількість атак з їхнього боку починає поступово знижуватися,
– прокоментував військовий експерт.
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- Протягом 25 березня окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. У результаті обстрілів є поранені серед мирного населення.
- Крім того, загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що росіяни будуть робити спроби широкомасштабно наступати за допомогою важкої техніки на Вугледар з боку Волновахи, а також на Куп’янськ, Сватове і Кремінну зі сторони російських Валуйок.
- Українська влада закликає мешканців Авдіївки у Донецькій області терміново покинути місто. Адже росіяни там обстрілюють житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Попри це, в Авдіївці досі залишаються майже 1900 людей.