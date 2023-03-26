Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни будуть робити спроби наступати за допомогою важкої техніки.
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Окупанти можуть активізуватися на Луганському напрямку
Світан зазначив, що у росіян залишилась певна кількість важкої техніки, яку вони не могли використовувати під час теплої та вологої зими. З настанням тепла цієї весни ворог може активізуватись на Луганському напрямку від Куп’янська до Кремінної.
На цій ділянці фронту активізуються і, можливо, намагатимуться відсунути лінію фронту від Донецька. Вздовж Донецька ми досі перебуваємо біля Авдіївки та Мар’їнки, до Донецька кілька кілометрів. Для того, щоб відсунути ворога, нашим військам потрібно зайти в тил з боку Курахового і Покровська. Звідти вихід тільки через Вугледар,
– пояснив полковник.
Військовий експерт вважає, що росіяни будуть робити спроби широкомасштабно наступати за допомогою важкої техніки на Вугледар з боку Волновахи, а також на Куп’янськ, Сватове і Кремінну зі сторони російських Валуйок.
Світан про наступ росіян: дивіться відео
Росія ніколи не вийде на адмінкордони Донецької області
Роман Світан наголосив, що загарбники ніколи не зможуть вийти на адміністративний кордон Донецької області. Це не можливо, бо для цього їм потрібно подолати рубіж Слов’янська, Краматорська та Дружківки.
"А якщо там пройти неможливо, то у російських військових виникає питання: "А який тоді сенс брати Бахмут?". Рух у бік Слов’янська нічого не дасть, подальшого просування не буде. Впертись у Слов’янський та Краматорський гарнізони – означає залягти там", – підкреслив він.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Станом на 26 березня в Україні триває вже 396 день повномасштабної війни. Попри шалені втрати, окупанти досі намагаються вийди на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.
- Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. У результаті обстрілів є поранені серед мирного населення.
- Крім того, загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам". Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: 3 пункти управління; 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
- За минулу добу ряди окупантів прорідились ще на 660 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втрати в Україні вже 170 550 своїх бійців.