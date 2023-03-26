А від початку повномасштабного вторгнення статистику втрат ворога поповнили 660 російських загарбників. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих окупантів у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.
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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- Танків – 3 595 одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 947 одиниць;
- артилерійських систем – 2 631 одиниця;
- РСЗВ – 522 одиниць;
- засобів ППО – 277 одиниць;
- літаків – 305 одиниць;
- гелікоптерів – 291 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216 одиниць;
- крилатих ракет – 911 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 486 одиниць;
- спеціальної техніки – 282 одиниці.
Актуальні втрати ворога станом на 26 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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Що відбувається на фронті
У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти сфокусували наступальні сили на 4 напрямках. Мовиться про:
- Лиманський,
- Бахмутський,
- Авдіївський,
- Мар'їнський.
Тільки за минулу добу українські воїни відбили там 85 атак. Втрати ворога у війні проти України стрімко ростуть.
Так, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення загарбників. Також захисники збили БпЛА росіян типу "Орлан-10" та "Суперкам".
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії своєю чергою уразили 3 пункти управління. Крім того, ударів зазнали 5 районів скупчення живої сили, техніки й озброєння противника.
Терор мирного населення з боку окупантів не вщухає
На тимчасово окупованих територіях нашої держави загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Зокрема у Бердянську на Запоріжжі окупаційна "адміністрація" видала нове абсурдне розпорядження.
Відтак, місцеві до 1 квітня мають отримати перепустки, які дозволять їм пересуватися захопленими населеними пунктами області. Варто зауважити, що забрати її зможуть лише ті люди, які пройдуть фільтраційні заходи.