Поки у Росії існує реальний дефіцит запчастин і працює лише один завод, Путін фантазує про виготовлення понад тисячі нових танків, передає 24 Канал.
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На пресконференції очільник Кремля заявив, що Росія виготовить понад 1600 нових танків.
Загальна кількість танків армії Росії більш ніж у 3 рази перевищуватиме кількість танків ЗСУ,
– заявив Путін.
Очевидно він забув і про проблеми у РФ, і про колосальні втрати серед своїх окупантів та техніки.
Як швидко Росія може відновити парк танків
Аналітики видання The Economist пишуть, що Росія має всього один танковий завод і дедалі частіше намагається відновлювати старі моделі. Чим довше триває війна, тим меншими будуть запаси танків ворога.
Танки Росії не змогли забезпечити їй перевагу в війні проти України, російським воякам буде важко здійснити ще один великий наступ без достатньої "броньованої" підтримки. Водночас Україна отримала від союзників основні бойові танки, які, ймовірно, використає у весняному контрнаступі.
У Росії працює лише один завод
За даними видання, "УралВагонЗавод" – це великий комплекс, збудований в 1930 роках. Розкрадання і величезні борги уповільнили його модернізацію. Самі ж працівники жартують, що вони збирають танки фактично вручну. Завод випускає 20 машин на місяць, тоді як потреби збройних сил Росії в танках перевершують виробництво в 10 разів.
Додамо, що днями росіяни вже почали знімати зі зберігання старі зразки танків, зокрема Т-54 та Т-55. Машини, які росіяни знімають зі зберігання, у доволі поганому стані. За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, такі танки називають "лисими". Адже у них немає навісної броні, засобів нічного бачення, далекомірів та стабілізації пострілу