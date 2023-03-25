Упродовж минулої доби українські воїни "задвохсотили" ще 720 загарбників. Про актуальні втрати ворога станом на ранок 25 березня інформує 24 Канал.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

  • особового складу – 169890 (+720) осіб ліквідовано;
  • танків – 2580 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин –6932 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 2623 (+7) одиниць;
  • РСЗВ – 520 (+9) одиниць;
  • засобів ППО – 276 (+0) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 297 (+1) одиниця;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2214 (+19) одиниць;
  • крилатих ракет – 911 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5483 (+19) одиниць;
  • спеціальної техніки – 279 (+2) одиниці.


Втрати російської армії у війні проти України / Інфографіка Генштаб