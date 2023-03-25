За прошедшие сутки украинские воины "задвухсотили" еще 720 захватчиков. Об актуальных потерях врага по состоянию на утро 25 марта информирует 24 Канал.
Читайте также В России активно обсуждают вероятное контрнаступление ВСУ: хронология 395 дня войны
Потери России в полномасштабной войне против Украины
- личного состава – 169890 (+720) человек ликвидировано;
- танков – 2580 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин –6932 (+11) единиц;
- артиллерийских систем – 2623 (+7) единиц;
- РСЗО – 520 (+9) единиц;
- средств ПВО – 276 (+0) единиц;
- самолетов – 305 (+0) единиц;
- вертолетов – 297 (+1) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2214 (+6) единиц;
- крылатых ракет – 911 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5483 (+19) единиц;
- специальной техники – 279 (+2) единицы.
Потери российской армии в войне против Украины / Инфографика Генштаб