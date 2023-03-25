О главных событиях 25 марта, борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Морские акулы контрнаступления: как надводные дроны могут уничтожать российский флот в Черном море

06:28 За более чем год полномасштабной войны Россия разрушила или повредила по меньшей мере 978 медучреждений. Нанесенный врагом ущерб оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Всемирного банка.

06:17 В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку: за прошедшие сутки Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре. К сожалению, погибли мирные люди.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Силы обороны отразили 59 атак врага.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

Украинская авиация нанесла еще 17 ударов по районам сосредоточения окупантов. Наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотников.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

02:41 В Институте по изучению войны сообщают, что в России все активнее обсуждают вероятное контрнаступление ВСУ весной. В ISW отмечают, что этими заявлениями информационное пространство Москвы может реагировать на замедление российских операций и возможное перехват инициативы Украиной.

01:42 Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания согласовали совместный план противовоздушной обороны. Он предполагает создание единой северной противовоздушной обороны для противодействия угрозе России. Государства планируют объединить сразу 250 истребителей.

00:45 Ровно год назад ВСУ уничтожили российский военный корабль "Саратов" в Бердянске. Оккупанты наконец-то это признали.

00:01 В МИД ответили на упрек ООН в "нарушениях" прав пленных россиян. Подчеркнули, что возложение ответственности на жертву агрессии – неприемлемо. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.