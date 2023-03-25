Про головні події 25 березня, боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні розповідає 24 Канал.

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06:28 За понад рік повномасштабної війни Росія зруйнувала або пошкодила щонайменше 978 медустанов. Нанесену ворогом шкоду оцінюють у 2,5 мільярда доларів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Світового банку.

06:17 У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення: упродовж минулої доби Росія завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. На жаль, загинули мирні люди.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Сили оборони відбили 59 атак ворога.

В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів "екскурсії" до Волгодонська, на Ростовську АЕС.

Українська авіація завдала ще 17 ударів по районах зосередження окупантів. Наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

02:41 В Інституті з вивчення війни повідомляють, у Росії дедалі активніше обговорюють ймовірний контрнаступ ЗСУ навесні. В ISW зазначають, що цими заявами інформаційний простір Москви може реагувати на сповільнення російських операцій і можливе перехоплення ініціативи Україною.

01:42 Швеція, Норвегія, Фінляндія та Данія погодили спільний план протиповітряної оборони. Він передбачає створення єдиної північної протиповітряної оборони для протидії загрозі з боку Росії. Держави планують об'єднати одразу відразу 250 винищувачів.

00:45 Рівно рік тому ЗСУ знищили російський військовий корабель "Саратов" у Бердянську. Окупанти нарешті це визнали.

00:01 В МЗС відповіли на закид ООН щодо "порушень" прав полонених росіян. Наголосили, що покладання відповідальності на жертву агресії – неприйнятне. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист.