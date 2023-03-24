За даними української розвідки, окупанти планують провести нову хвилю мобілізації. Проте вони не можуть розв'язати проблему нестачі обладнання та офіцерів.

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Росіяни не полишають спроб окупувати Україну

Наразі російська окупаційна армія зосередилася на стримуванні нового наступу ЗСУ. Очікують, що він розпочнеться найближчим часом.

Джерела Bloomberg повідомили, що Кремль намагається поповнити значні втрати новими військовими, зокрема контрактниками. Ще одна така масштабна кампанія дозволить поки не призивати резервістів.

Своєю чергою в The New York Times розповіли, що диктатор Владімір Путін хоче мобілізувати сотні тисяч росіян в армію. Він мотивуватиме це тим, що нібито "захищає Росію від поглинання НАТО і відновлює історичні землі".

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Путін робить промах за промахом

Радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс вважає, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія. Кремлівський диктатор Владімір Путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це з'їдав свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян,

– зауважив радник Залужного.

Він додав, що наразі українські військові вбивають близько 25 тисяч російських солдатів на місяць. Ще близько 75 тисяч втрат росіян – це поранені.

На думку Райса, приблизно такими ж будуть цифри за березень. На фронті зараз знищують найкращі підрозділи армії Росії, адже це жахливий час для атаки.