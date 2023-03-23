Про це розповів Ден Райс – американський ветеран бойових дій. Минулої весни його призначили спеціальним радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Український контрнаступ здивує світ

Радник головнокомандувача ЗСУ розповів, що щомісяця Росія втрачає вбитими в Україні 25 тисяч військових, а пораненими – втричі більше, тобто 75 тисяч.

Кремлівський диктатор Владімір Путін, порушуючи усі правила війни, продовжує робити промах за промахом. Райс вважає, що втрати окупантів за березень будуть виглядати приблизно так само.

"Я вважаю, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія. Рік тому він (Владімір Путін – 24 Канал) напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це з'їдав свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян", – зазначив радник Залужного.

За його словами, просто зараз на фронті знищуються найкращі підрозділи Росії. Річ у тім, що вони атакують позиції українських військ, хоча це найгірший час для таких операцій.

Тому коли настане правильний час для наступу, навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ,

– підсумував Райс.

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