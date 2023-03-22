Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, мішенями також можуть стати очисні споруди.

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Росія може змінити напрямок обстрілів

Скібіцький зазначив, що завдяки українським енергетикам, Збройним Силам та військам протиповітряної оборони українська енергосистема витримала російські масовані атаки.

Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки завдання ударів. Це можуть бути й військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань,

– додав заступник начальника ГУР.

За його словами, росіяни продовжуватимуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій. Енергетика також залишиться однією з цілей ворога, проте мішенями можуть стати і гідротехнічні та очисні споруди.

"Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде РФ. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", – додав Скібіцький.

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