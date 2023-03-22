Відповідне фото опублікували місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. До речі, на жорстокий ракетний удар по Запоріжжю вже відреагував президент Володимир Зеленський.
До теми Росія вдарила по житловій 9-поверхівці у Запоріжжі: обвалилися поверхи, палають балкони
Ракета застрягла у будинку в Запоріжжі
На оприлюдненому кадрі можна побачити, що в одному з житлових будинків, який постраждав від обстрілу, стирчить ракета, яка не розірвалась.
Ракета застрягла у будинку в Запоріжжі / фото місцеві телеграм-канали
Влада Запоріжжя повідомила, що під обстріл потрапили 2 дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років).
11 дорослих госпіталізовано (з них 4 перебувають у важкому стані, семеро – у середньому). Ще п'ятеро осіб отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів,
– розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Наслідки ракетного удару / фото Анатолія Куртєва
Атака Запоріжжя 22 березня: що відомо
- Унаслідок обстрілу будинків у Запоріжжі обвалилися поверхи, а також палають балкони.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська обстріляли житлові будинки Запоріжжя, а також острів Хортицю.
- Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок. Він також опублікував моторошне відео наслідків влучання ракети окупантів.
- На цинічність загарбників вже відреагував президент Володимир Зеленський.