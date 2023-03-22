Соответствующее фото опубликовали местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Кстати, на жестокий ракетный удар по Запорожью уже отреагировал президент Владимир Зеленский.
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Ракета застряла в доме в Запорожье
На обнародованном кадре можно увидеть, что в одном из пострадавших от обстрела жилых домов торчит неразорвавшаяся ракета.
Ракета застряла в доме в Запорожье / фото местные телеграм-каналы
Власти Запорожья сообщили, что под обстрел попали 2 девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет).
11 взрослых госпитализированы (из них 4 находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения,
– рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Последствия ракетного удара / фото Анатолия Куртева
Атака Запорожья 22 марта: что известно
- В результате обстрела домов в Запорожье обрушились этажи, а также горят балконы.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска обстреляли жилые дома Запорожья, а также остров Хортицу.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом. Он опубликовал жуткое видео последствий попадания ракеты оккупантов.
- На циничность захватчиков уже отреагировал президент Владимир Зеленский.
- Зеленский подчеркнул, что это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Он призвал к большему единству и решимости мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизни.