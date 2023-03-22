Соответствующее фото опубликовали местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Кстати, на жестокий ракетный удар по Запорожью уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

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Ракета застряла в доме в Запорожье

На обнародованном кадре можно увидеть, что в одном из пострадавших от обстрела жилых домов торчит неразорвавшаяся ракета.



Ракета застряла в доме в Запорожье / фото местные телеграм-каналы

Власти Запорожья сообщили, что под обстрел попали 2 девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет).

11 взрослых госпитализированы (из них 4 находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения,

– рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Последствия ракетного удара / фото Анатолия Куртева

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