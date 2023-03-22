Украинский лидер заявил, что прямо сейчас вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город.

Важно Россия ударила по жилой 9-этажке в Запорожье: обрушились этажи, горят балконы

Реакция Зеленского на удар по Запорожью

Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Он призвал к большему единству и решимости мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизни.

Кадры момента попадания ракеты в Запорожье: смотрите видео

Важно! Российские оккупанты часто атакуют Запорожье, используя для ударов ЗРК С-300. Эти комплексы предназначены, чтобы сбивать ракеты, а не атаковать.

В Запорожской ОВА подчеркнули, что на месте трагедии нет никакой военной цели. Две российские ракеты попали в жилую многоэтажку.

"Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города! Все соответствующие службы работают на месте", – отметили в ОВА.

Ракетный удар по Запорожью: что известно