Украинский лидер заявил, что прямо сейчас вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город.
Важно Россия ударила по жилой 9-этажке в Запорожье: обрушились этажи, горят балконы
Реакция Зеленского на удар по Запорожью
Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей,
– заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Он призвал к большему единству и решимости мира, чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизни.
Кадры момента попадания ракеты в Запорожье: смотрите видео
В Запорожской ОВА подчеркнули, что на месте трагедии нет никакой военной цели. Две российские ракеты попали в жилую многоэтажку.
"Очередное военное преступление совершено посреди дня в спальном районе многотысячного города! Все соответствующие службы работают на месте", – отметили в ОВА.
Ракетный удар по Запорожью: что известно
- Российские военные днем 22 марта нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье. В результате обстрела обрушились этажи, а также горят балконы.
- Несколько взрывов в Запорожье прогремели около 11:40.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что российские войска обстреляли жилые дома Запорожья, а также остров Хортицу.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом. Он также опубликовал жуткое видео последствия попадания ракеты оккупантов.