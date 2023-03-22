Український лідер заявив, що просто зараз ворожа ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто.
Важливо Росія вдарила по житловій 9-поверхівці у Запоріжжі: обвалилися поверхи, палають балкони
Реакція Зеленського на удар по Запоріжжю
Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей,
– заявив президент.
Зеленський наголосив, що це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Він закликав до ще більшої єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя.
Кадри моменту влучання ракети у Запоріжжі: дивіться відео
У Запорізькій ОВА наголосили, що на місці трагедії жодної військової цілі. Дві російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку.
"Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста! Всі відповідні служби працюють на місці", – зазначили в ОВА.
Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо
- Російські військові вдень 22 березня завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу обвалилися поверхи, а також палають балкони.
- Кілька вибухів у Запоріжжі пролунало близько 11:40.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська обстріляли житлові будинки Запоріжжя, а також острів Хортицю.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у багатоквартирний будинок. Він також опублікував моторошне відео наслідків влучання ракети окупантів.