Український лідер заявив, що просто зараз ворожа ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто.

Важливо Росія вдарила по житловій 9-поверхівці у Запоріжжі: обвалилися поверхи, палають балкони

Реакція Зеленського на удар по Запоріжжю

Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Він закликав до ще більшої єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя.

Кадри моменту влучання ракети у Запоріжжі: дивіться відео

Важливо! Російські окупанти часто атакують Запоріжжя, використовуючи для ударів ЗРК С-300. Ці комплекси призначені, щоб збивати ракети, а не атакувати.

У Запорізькій ОВА наголосили, що на місці трагедії жодної військової цілі. Дві російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку.

"Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста! Всі відповідні служби працюють на місці", – зазначили в ОВА.

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо