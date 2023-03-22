Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що під обстріл потрапили два дев'ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей момент у лікарнях перебуває 25 людей.

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Серед постраждалих троє дітей

Троє людей – у важкому стані, 19 – у середньому, 3 – у легкому. Ще п'ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту.

Куртєв повідомив, що одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону повідомив про 17 постраждалих, серед яких двоє дітей. За його інформацією, у важкому стані четверо людей і семеро у легкому. Крім того, Малашко підтвердив, що одна людина загинула в лікарні.

Він уточнив, що Росія завдала удару шістьма ракетами. Юрій Малашко припустив, що кількість постраждалих може збільшитися, адже в будинку перебували люди. Який тип ракети використала Росія для атаки – наразі не відомо.

Водночас директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко повідомив, що до медичного закладу звернулися троє дітей, пише Суспільне. За його словами, двох дітей доставила швидка допомога.

"Діти всі до 10 років, одна дитина з матір'ю приїхали своїм ходом. Двоє дітей доставила швидка допомога. Діти не важкі, мінно-вибухових і інших травм в них немає, у них інші діагнози. Вони знаходяться у відділенні хірургії. Психологічний стан задовільний", – розповів Борзенко.

У ДСНС розповіли деталі обстрілу

Унаслідок ракетної атаки, як повідомили в ДСНС, сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків. Станом на 14:00 на місцях працюють усі екстрені і профільні служби міста.

Рятувальники проводять рятувально-пошукові роботи, а також ліквідовують пожежу. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події для надання допомоги працюють психологи ДСНС.

Від ДСНС для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 45 чоловік особового складу та 10 одиниць спеціальної техніки.

Водночас вогнеборці працюють за іншою адресою, де внаслідок атаки сталося загоряння даху станції технічного обслуговування на загальній площі 20 квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу. Від ДСНС працює 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки.

У ДСНС показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю / Фото ДСНС

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