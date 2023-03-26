26 березня стало відомо, що кількість жертв, на жаль, збільшилась. Внаслідок атаки помер 19-річний юнак.
До теми У Запоріжжі було пряме влучання, після збиття інші наслідки, – військовий експерт про трагедію
Хлопець помер у лікарні
Зазначають, що у результаті ракетного удару у юнака була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя постраждалого, але врятувати його не вдалося.
Нагадаємо, що у день атаки в лікарні помер 48-річний Олександр Самарський. Чоловік разом з дружиною та донькою втік з рідного окупованого села у Запорізькій області. У Запоріжжі вони винаймали квартиру.
Внаслідок ракетного удару постраждали 34 людини, серед з них – 3 дітей.
Що відомо про обстріл Запоріжжя
- Вранці 22 березня окупаційні війська вкотре атакували Запоріжжя, випустивши по місту 6 ракет. Одна з ракет окупантів влучила в багатоповерхівку. Під час тривоги в місті чули відразу кілька вибухів.
- За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, засоби ППО не можуть перехопити "Торнадо-С", в тому числі й ЗРК Patriot, який має отримати Україна. Водночас у ДСНС повідомили, що ворог атакував місто з РСЗВ "Смерч".
- На ракетний терор відреагував Володимир Зеленський, який опублікував відео влучання в будинок. На відео видно, що ракета падає на будинок за балістичною траєкторією.
- Анатолій Куртєв повідомляв, що у двох будинках, куди влучили росіяни, зруйновано по одному під'їзду. За його словами, квартири не придатні до проживання.
- У США вважають, що Росія могла цілеспрямовано атакувати житлові будинки. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що удар по Запоріжжю – це російський сценарій.
- Станом на 19:00 22 березня пошуково-рятувальні роботи завершено.